La relance éco : Franck Frouard, kiné à Seilhac, ne compte pas son temps pour limiter les délais d'attente

C'est une profession qui passe forcément par la promiscuité. Alors la crise du coronavirus la contraint particulièrement. Pour autant comme nombre de ses confrères Franck Frouard n'a pas fermé son cabinet, installé au sein de la maison médicale de Seilhac, près de Tulle, durant le confinement. "J'ai conservé une certaine activité pour des patients qui en avaient le plus besoin" explique-t-il. Tout en appliquant les gestes barrières scrupuleusement

Deux personnes en salle d'attente

Ce qui est encore le cas bien sûr depuis le déconfinement. Franck Frouard a rouvert son cabinet totalement mais avec des gros changements d'organisations. Toutes les salles, toutes les tables sont désinfectées régulièrement, de même que le matériel. La circulation au sein de toute la maison médicale a été modifiée avec une entrée différente de la sortie pour éviter que les patients ne se croisent. Dans sa salle d'attente, il n'accepte pas plus de deux patients à la fois, espacés de 2m50. Idem dans son plateau technique. "On prend un patient à la fois" souligne-t-il.

Pas possible de satisfaire tout le monde

Ce qui du coup limite fortement le nombre de patients qu'il peut recevoir tous les jours. Et donc de fait les délais pour avoir un rendez-vous. Franck Frouard a pourtant augmenté son amplitude horaire "pour tenter de satisfaire tout le monde mais ce n'est pas encore tout à fait possible". Alors même si la situation s'est améliorée pour tous les kinés, Franck Frouard précise qu'il n'a pas encore retrouvé son activité d'avant la crise et par extension le chiffre d'affaires de son cabinet.