La relance éco : freinée dans son élan, à Bart, la jeune brasserie Backporte revoit ses ambitions

Chaque jour, France Bleu Belfort Montbéliard s'intéresse à une entreprise emblématique de sa région. Aujourd'hui, nous poussons la porte de la jeune brasserie Backporte à Bart (Doubs). Après un an d'existence, elle est coupée dans son élan. Entretien avec Brice Wiedmann, le brasseur.

Brice Wiedmann, maître-brasseur de Backporte, à Bart dans le Pays de Montbéliard, quel a été l'impact du confinement sur l'écoulement de vos bières ?

Dans un premier temps, on a vu nos ventes chuter spectaculairement, alors que nous avions accumulé d’importants stocks en prévision d’un été fantastique. Il a donc fallu trouver des solutions pour éviter que cette marchandise ne se perde, avec toutes les conséquences financières pour notre jeune entreprise.

Vous n’avez pas bénéficié de l’engouement pour les produits locaux qui a été constaté pendant ce confinement ?

Très vite, nous avons mis sur pied un circuit de livraison à domicile et de drive à la brasserie. Et ça a très bien fonctionné, même si ce n’est pas le créneau de distribution que nous visions initialement. Nos clients ont bien joué e jeu. Et même de nouveaux clients sont apparus par ce créneaux. Ca nous a permis de traverser ce cap difficile du confinement.

De nombreux confinés avouaient un intérêt pour les produits festifs et apéritifs. Vous n’en avez pas bénéficié ?

D'une certaine manière si. Les gens aiment bien se retrouver dans le cercle familial. Nos ventes en ont sûrement bénéficié.

Quelle est votre production annuelle ?

Cette année, on devait produire environ 100 000 litres de bière. Eh bien, avec cette crise sanitaire, on devra retrouver la production de l’an dernier : entre 50 000 et 70 000 litres, parce que nous avons raté le démarrage de notre saison d'été.

C’est votre deuxième saison. Vous êtres une jeune entreprise qui a été freiné dans son expansion par cette crise du Covid ?

Oui, le souci, c’est que nous avons beaucoup investi dans le matériel de brasserie. Nous avions besoin de ces rentrées d’argent pour amortir ce matériel. Il nous faudra plus de temps pour y parvenir.

Vous perdez aussi les festivals et les événements populaires qui sont porteurs notamment pour la notoriété de la brasserie Backporte ?

Nous avons du faire face à de très nombreuses annulations d’évènements jusqu’à novembre au moins, y compris des fêtes d’associations locales sur lesquelles nous comptions beaucoup. Pour une jeune société comme la nôtre, ces rendez-vous étaient aussi l’occasion de nous faire connaitre. Là encore, il nous faudra être patients.

