La relance éco : Gaïa Trend poursuit la production de gel hydroalcoolique en Moselle

Créée en 2008 à Rohrbach-lès-Bitche, Gaïa Trend, qui emploie 150 salariés, fabrique du liquide de cigarette électronique, qu'elle vend en France, et qu'elle exporte dans 25 pays. Avec la crise sanitaire du Covid-19, l'entreprise fabrique aussi depuis début avril, du gel hydroalcoolique, une production qu'elle entend poursuivre pour le moment. Entretien avec Olivier Martzel, son PDG.

Pourquoi vous êtes vous lancés dans la production de gel hydroalcoolique ?

Nous avons souhaité répondre à une forte demande des professionnels de santé. Nous sommes dans une région où les hôpitaux, les Ehpad ont été très touchés par la crise. Beaucoup de personnes nous ont contacté pour savoir si nous en produisions, nous avons donc décidé de nous lancer. On a du s'adapter très rapidement, utiliser des bouteilles que nous avions déjà pour notre activité principale. Nous en vendons aux professionnels de santé, du BTP, et à nos clients habituels également.

Combien en avez-vous produit jusqu'ici ?

Nous avons déjà dépassé les 40.000 litres de gel produits chez Gaïa. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, parce que ce n'est pas notre métier, d'ordinaire c'est l'industrie pharmaceutique qui fabrique ce genre de produits. Mais pour nous, ce n'était pas difficile de faire la recette, puisque nous avons un chimiste et des laborantins, mais on a dû s'adapter de manière rapide, et aujourd'hui les demandes continuent. Aujourd'hui, cinq à dix salariés continuent à travailler sur le gel hydroalcoolique.

Comment se porte votre activité principale, la fabrication de liquides de cigarette électronique ?

Nous avons connu un gros pic d'activité le premier mois. Je pense qu'en raison du confinement, les gens avaient peur de ne pas retrouver les produits qu'ils utilisent pour leur sevrage tabagique, donc les gens ont fait des réserves, du stock. Le mois de mars a donc été un très gros mois pour nous. Alors qu'en avril, l'activité a été un peu plus faible, aléatoire, mais cette petite baisse ne vas pas mettre l'entreprise en difficulté.

