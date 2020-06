La relance éco : Geniferson à Gennes produit des distributeurs de gel hydroalcooliques pour enfants

L'entreprise Geniferson, située à Gennes (Doubs) s'adapte à la crise du coronavirus. Spécialisée dans l'insonorisation accoustique, elle s'est lancée dans un tout autre domaine : la conception de distributeurs de gel hydroalcoolique, notamment pour les enfants.

L'idée est venue grâce à l'école

"L'idée est venue quand mon associé a emmené son fils à l'école un matin" explique le directeur de Geniferson, Samuel Battistolo. "L'entrée dans le bâtiment était compliquée, prenait du temps et mobilisait une personne pour laver les mains des enfants. On a cherché une solution pour accélérer le débit". L'entreprise se lance alors dans la conception de distributeurs de gel hydroalcoolique. En une semaine, elle a développé le produit... ou plutôt les produits.

Deux distributeurs pour les enfants

Geniferson propose en réalité trois distributeurs différents : un pour les enfants, personnalisable, un deuxième pour les adolescents et un troisième pour adultes avec un panneau pour afficher des publicités, informations ou menus du jour par exemple. "Ces distributeurs sont destinés à tous les lieux qui accueillent du public : salles municipales, écoles, restaurants...." détaille Samuel Battistolo.

Ces distributeurs sont de fabrication 100% locale : tous les composants viennent de Besançon. "On compte sur l'appui des élus pour équiper les écoles ou encore les salles polyvalentes" espère le patron.

Des postes réaffectés pour ce projet

Ces distributeurs sont commercialisés depuis ce lundi 15 juin, avec une vingtaine de produits. Pour l'instant, l'entreprise est donc dans la phase de prospection. Ce nouveau projet a permis de réaffecter des postes, et de maintenir la société à flot. "On tente de conserver ce qu'on a et de se remettre la crise" confie le directeur de l'entreprise.