"La relance éco" : Green Tukky, le commerce ambulant écolo qui se faufile partout

Vous les avez peut-être déjà vu sur les quais de Bordeaux ou devant les plages du Pyla-sur-Mer. Il s'agit de tuk-tuks, importés d'Asie dans leur version électrique et utilitaire. Une fois arrivé en Gironde le véhicule est équipé avec une glacière, un frigo et des machines pour faire des crêpes et du café.

Sur le toit des panneaux solaires et des batteries lithium et c'est parti pour 12 heures d'autonomie. Du coup pas besoin de se brancher sur le secteur. C'est l'un des avantages du Green Tukky, en plus de sa taille, 3 mètres de long à peine pour 1,40 mètres de large. Il se gare partout. C'est un commerce ambulant qui trouve sa place là où personne ne peut aller.

L'entreprise a été crée en 2016. A ce jour seulement 7 véhicules sont sortis des ateliers mais Green Tukky est en passe de changer de braquet.

Nous venons de créer une franchise et on vient de livrer un premier véhicule au Portugal. On s'implante aux Etats-Unis et on est en discussion avec la Martinique

- Eric Lamarens, patron de Green Tukky