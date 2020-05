La relance éco : Horticulture Goby profite de l'engouement pour le jardinage

C'est l'un des plus gros magasins d'horticulture de Moselle avec 8 000 m² de serres, Horticulture Goby à Hollling profite de l'engouement des Mosellans pour le jardinage. Engouement né pendant le confinement à en croire Pierre Goby, gérant de la société : "on a vu énormément de nouveaux clients, de gens qui n'avaient jamais fait de jardinage. Nous avons pu rouvrir un peu plus tôt, vers la mi-avril, et la demande a été très forte sur les légumes, les petits fruits, les plantes aromatiques et les arbres fruitiers."

25 000 euros de pertes en mars...

Un retour d'activité qui fait du bien, car le printemps représente "70 à 80 %" du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise. "Autant mars a été un mois où nous n'avons connu que de la perte [25 000 euros de végétaux jetés à cause de la fermeture, ndlr], autant en avril nous avons maintenu les chiffres. Et pour mai les indicateurs sont bons, nous avons autant de clients qu'à la même époque l'an passé alors que nous limitons l'accès au magasin, pour respecter les consignes sanitaires" explique Pierre Goby, également responsable Grand Est de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières.

...mais une forte demande depuis le déconfinement

Depuis quelques semaines, la demande se tourne davantage vers les fleurs que vers les légumes. "Beaucoup de gens, ne se sentant pas en capacité de partir en vacances cet été, comptent rester chez eux et veulent se faire plaisir pour passer un été beaucoup plus gai dans leur milieu" constate Pierre Goby. Une demande forte qui entraîne même quelques tensions en terme d'approvisionnement. "Ça commence à être difficile et tendu car beaucoup de producteurs, au début du confinement, n'avaient pas de projection dans la réouverture et l'activité future donc ils ont limité leurs productions, notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Chez nous, en végétaux, on a de quoi fournir mais ça commence à devenir tendu sur les plants de légumes. On n'a peut-être plus autant de choix que ce qu'espèrent les clients."

