La relance éco : "Le début d'un soulagement' pour les restaurateurs strasbourgeois

Le Premier ministre l'annoncé jeudi, : les cafés et restaurants vont pouvoir rouvrir dans toute la France, sous certaines conditions. A Strasbourg, les restaurateurs et cafetiers sont rassurés, mais pas complètement.

Au lendemain des annonces du Premier ministre sur le déconfinement et notamment la réouverture des cafés et restaurants, Pierre Siegel, le président des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, débitants de boissons de Strasbourg reste prudent. "C'est un début de soulagement" commente-t-il. "Un soulagement" parce qu'"on attendait avec impatience ce passage au vert", mais il reste les contraintes imposées pour la réouverture des cafés et restaurants.

Une distance minimale d'un mètre devra être respectée entre les tables. Elles ne pourront regroupées plus de 10 personnes. "Cette distanciation physique est compliquée", selon Pierre Siegel. Pour la plupart des établissements, cela implique "une diminution de 40% de leurs capacités d'accueil dans le meilleurs des cas".

Le salut, c'est l'extension des terrasses

A Strasbourg, des mesures ont été prises pour permettre aux cafés et restaurants d'étendre leurs terrasses. "Nous avons beaucoup travaillé avec la ville pour permettre à un maximum d'établissements de bénéficier de plus d'espace en terrasse", explique Pierre Siegel. "_Pour bon nombre d'entreprises, on va se rapprocher de la jauge de l'année dernière_, pour les autres on travaille encore pour trouver une solution extérieure".

Le président des hôteliers et restaurateurs de Strasbourg s'inquiète aussi du retour des clients "avec toutes ces mesures barrières" et sur l'absence de touristes étrangers, habituellement très nombreux en été à Strasbourg. "On s'attend à des moments difficiles", conclut-il.

