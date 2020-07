La relance éco : il est encore temps de trouver un job d'été en Île-de-France

Grande distribution, hôtellerie, restauration, animation,… tous les secteurs redémarrent. Après l'incertitude du déconfinement, les recruteurs retrouvent confiance et un peu de visibilité. C'est donc encore le moment ou jamais de trouver un job d'été en Île-de-France. Il y a même plus de 1.200 offres actuellement sur le site du CIDJ de la région. Le centre d'information et documentation jeunesse.

Il y a les grands classiques bien sûr : vendeur, serveur, femme de ménage dans les hôtels, bagagistes, chargé d'assistance saisonnier pour les compagnies d'assurance aussi, nous détaille Valérie Deflandre, conseillère au CIDJ Île-de-France. "Nous allons partir en vacances, si nous voiture tombe en panne sur la route ou près de la plage, c'est souvent un étudiant qui nous prendra au téléphone pour nous dépanner".

Pas de critères d'âge pour postuler

Alors pour qui sont destinés ces emplois ? Il y a une limite basse pour ces jobs d'été. "Nous pouvons travailler à partir de 16 ans en France", rappelle Valérie Deflandre. "Entre 16 et 18 ans, il y a certaines contraintes d'heures et de types de travaux. Par exemple, les mineurs ne peuvent pas travailler dans les débits de boisson ou faire des travaux en hauteur pour des raisons de sécurité."

Mais il n'y a pas de limite haute d'âge pour postuler à ces emplois saisonniers. Surtout vu le contexte actuel, de crise du coronavirus. "Dès lors que la personne pense avoir les qualités et compétences pour répondre aux offres déposées sur notre site internet, il est possible de postuler quelque soit son âge."

ÉCOUTEZ l'interview de Valérie Deflandre, conseillère au CIDJ d'Île-de-France.

Comment postuler

"Directement en répondant aux employeurs qui ont déposé leurs offres sur nos sites cidj.com ou www.jobs-ete.com", explique encore la conseillère. Ou alors, en envoyant son CV et sa lettre de motivation directement dans les lieux où on a envie de travailler, "c'est toujours bien de se faire connaître", conseille Valérie Deflandre. Et on ne se vexe pas si nos candidatures restent sans réponse dans un premier temps. Avec les crises, les entreprises s'adaptent au fur et à mesure des réouvertures de sites, de musées, de frontières. Le téléphone pourrait bien finir par sonner.