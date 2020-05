La relance éco : il va falloir relever un vrai challenge pour le porcelainier de Limoges Michel Bernardaud

Les usines Bernardaud de Limoges et d'Oradour-sur-Glane ne se sont jamais arrêtées y compris pendant le confinement. Mais désormais l'ensemble du personnel a repris son poste sauf que pour le secteur de la porcelaine l'avenir s'annonce compliqué. "Nos trois moteurs ce sont les mariages, l'hôtellerie-restauration et le tourisme, or tout est en panne" explique le porcelainier Michel Bernardaud qui s'attend dés cette année à une baisse de son chiffre d'affaire de 30 %. "La crise économique risque d’être terrible" ajoute-t-il.

Et sur le marché de l'exportation ?

La situation est la même partout dans le monde et forcément pour les exportations ça s'annonce aussi très compliqué reconnait Michel Bernardaud. "Tout est en panne ou au ralenti, il va falloir que la locomotive redémarre et ça c'est une autre paire de manches". S'il a pu honorer ses commandes il ne cache pas son incertitude. "ça va dépendre aussi de nos partenaires et on voit bien que de grands magasins sont en difficultés... _Je navigue à vue_, il ne faut pas se leurrer, ça va être difficile" avoue encore le porcelainier limougeaud.

"Il va falloir se retrousser les manches"- Michel Bernardaud

Les magasins Bernardaud ont tous rouvert leurs portes en France ou encore à Dubaï mais pas à New-York. Mais Michel Bernardaud veut rester optimiste car les ventes en ligne sur son site se sont bien maintenues. Preuve que l’intérêt pour le luxe, même en pleine crise sanitaire est encore là. Et pas question de baisser les bras. "Il va falloir se retrousser les manches... mais depuis 160 ans, nous avons traversé des guerres et la crise de 1929 et à chaque fois mes prédécesseurs ont trouvé des solutions, alors j'espère qu'on en trouvera encore"conclut Michel Bernardaud.