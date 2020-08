La relance éco : ils lancent la paille en paille... de Beauce !

Jérémy Gauteron raconte malicieusement que c'est parce que lui et sa femme son fans de cocktails qu'il a eu l'idée d'une paille en paille, totalement biodégradable, pour remplacer les pailles en plastique bientôt interdites. En fer elles ont parfois un goût désagréable, et en carton elles se décomposent vite dans les boissons. Cet orléanais qui travaille dans le conseil dans le secteur du bâtiment a donc décidé de se lancer.

Il vient de créer sa société, Ipaille, et commence à commercialiser ses pailles en paille, via son site internet. Mais avant d'en arriver là, il a fallu vérifier son intuition. Jérémy a donc commencé par couper quelques pieds dans un champ, et découvert que c'est la paille de seigle, plus large et plus dur que le blé, qui convient le mieux. Mais il faut la trouver en grande quantité, cette paille de seigle, et il faut qu'elle soit encore sur pied, pour qu'ils ne soient pas abîmés au moment de la récolte.

La paille de seigle vient d'Attray, en pleine Beauce

On est alors au mois de juillet, les moissons battent leur plein en Beauce, il faut donc faire vite. D'autant que Jérémy cherche de la paille locale, pour rester dans une démarche la plus écologique possible. Il lance un appel sur les réseaux sociaux, et tout va ensuite très vite. C'est Marine Lenoble et sa famille qui lui répondent. Elle est revenue s'installer à Attray, près de Neuville aux Bois, dans la Beauce, et transforme en farine les céréales de son père.

Justement cette année, pour répondre aux attentes des consommateurs et des boulangers à qui elle vend sa production, en circuit court, elle a demandé à son père de semer du sarrasin et du seigle, en plus de son blé. Et ouf ! le seigle est encore sur pied, car le taux d'humidité est encore trop élevé pour le récolter.

Une moisson "à l'ancienne" pour éviter d'abîmer les pieds

Jérémy Gauteron est soulagé, il a trouvé son fournisseur : "c'est allé très vite et on a trouvé des gens qui étaient dans la même démarche que la nôtre, le local et la volonté de valoriser la céréale du grain à la paille" se réjouit-il. "Nous ce sont exactement nos convictions" ajoute Marine Lenoble. "On consomme local depuis une dizaine d'années, je fais du circuit-court, donc son idée était géniale, on est prêts à le suivre dans cette aventure. On utilise la plante de la tête au pied, c'est parfait".

Mais Jérémy a des exigences : pour faire de belles pailles longues et solides, le pied ne doit pas être abîmé au moment de la moisson, il faut donc renoncer à la moissonneuse-batteuse. Christopher Lenoble et Chrsitophe Guérineau, le mari de Marine, et son père, doivent donc dénicher une vieille faucheuse-lieuse, pour faire des bottes comme les faisaient les anciens. Les grains de seigle, ils les ont récolté quelques jours plus tôt, pour bien faire sécher les pieds dans le champ.

Cette faucheuse-lieuse, Christopher Lenoble raconte qu'il est allé la chercher à Crottes en Pithiverais, et qu'il a fallu la remettre en état : "on a fait un bond de plusieurs décennies en arrière". "Moi je n'ai jamais connu cette machine" sourit le père de Marine, Christophe Guérineau. "En 1965 quand je suis né, mon père venait d'acheter la première moissonneuse batteuse, ça vous donne une idée !". Début ils sont six dans le champ de Christophe, à faucher "comme dans le temps". Et au moment de casser la croûte, Marine Lenoble teste sa paille pour boire la grenadine, "on s'est dit : waou, ça fonctionne !"

La phase de commercialisation commence

Jérémy Gauteron a maintenant 1200 ballots de paille à sa disposition, il faut maintenant couper les pieds, pour faire des pailles de différentes tailles, puis les laver, les stériliser. "Il n'y a rien d'autre à faire, c'est totalement naturel !". Vient maintenant la phase de commercialisation pour lui.

Il vise les particuliers bien sûr, mais voudrait surtout toucher les professionnels, les bars, les restaurants. "Pour le moment on est plus chers qu'une paille en plastique, c'est environ 8 centimes la paille. Mais elles sont réutilisables, jusqu'à 10 fois" promet Jérémy. Qui assure qu'on peut même les mettre au lave-vaisselle.