La relance éco - "Impatiente de revoir mes clientes" : à Limoges, la gérante d'une boutique trépigne

Après le confinement, place au déconfinement et à la relance de l'activité ! "La relance éco", c'est le nom du rendez-vous sur France Bleu Limousin qui, à 7h17 tous les jours, succède logiquement à "tous confinés". Ce rendez-vous vise à illustrer la façon dont l'activité globale repart sur notre territoire.

On va apprendre à vivre et à travailler autrement

Ce lundi, avec le début du déconfinement, ce sont les portes de nombreux commerces qui rouvrent aux clients. C'est le cas pour les boutiques de prêt à porter alors que le printemps est bien avancé et que l'été approche. A Limoges, Sophie Audevard-Faucher se dit " impatiente de revoir ses clientes, même si je me doute que l'affluence ne sera peut-être pas là tout de suite " lance la gérante de la boutique indépendante 'Les libellules', installée dans l'hyper centre. Elle a effectué, le temps du confinement, de la vente à distance pour limiter les dégâts. " J'ai aussi pas mal d'interrogations. Je me demande si l'activité va pouvoir se maintenir, s'il va y avoir du monde, etc. Mais je suis contente de reprendre, et je me dis qu'on va apprendre à vivre et travailler autrement pour que le commerce soit pérenne ".

Gel hydroalcoolique et masques à disposition dans la boutique

Gel, masques, vêtements passés à la vapeur et mis en quarantaine

Pour ce faire, la commerçante a pris moult précautions. " Ma boutique fait 30 mètres carrés " contextualise-t-elle, " alors l'organisation est simple. A l'entrée, du gel hydroalcoolique et des masques seront disponibles si les clientes n'en ont pas " pour ce qui est des protections premières, " et il n'y aura qu'une cliente à la fois dans la boutique ". D'autres dispositions ont été décidées par la gérante. " Des portants vides sont là pour que les clientes fassent leur sélection, et un autre portant sert à mettre en quarantaine les vêtements qui ont été essayés mais pas achetés. Je les mettrai en quarantaine en dehors de la boutique. Normalement, c'est pour quatre à six heures, mais là ce sera peut-être toute une nuit. Ils seront même passés à la vapeur pour ne prendre aucun risque et rassurer tout le monde ".

Je me dis que j'ai une carte à jouer

Le fait d'être indépendante et petite, avantage ou inconvénient ? " Je me dis que j'ai une carte à jouer par rapport aux grandes surfaces où il y a beaucoup de monde. C'est plus facile pour moi car il n'y aura qu'une cliente à la fois. Les clientes peuvent avoir confiance quand elles font face à un seul commerçant. On met tout en oeuvre et je connais bien mes clientes. Ca, ça va peut-être favoriser la reprise ".