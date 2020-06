La relance Eco : Initiatives Pyrénées soutient les entrepreneurs face à l'épidémie

Pour soutenir les entreprises et les commerçants touchés par la crise sanitaire, Initiative Pyrénées a décidé de se mobiliser, à travers des reports de crédit et des aides financières.

La mobilisation pour l'emploi et la préservation des entreprises se poursuit. Alors que la France a entamé son déconfinement, la crise économique pourrait suivre la crise sociale. Dans les Hautes-Pyrénées, le Département a décidé de faire appel à Initiatives Pyrénées pour mobiliser son action en faveur des entrepreneurs.

Dès le début de la crise, cette structure associative qui accompagne les porteurs de projets a décidé de suspendre les mensualités des prêts d'honneur accordés aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Une bouffée d'oxygène financière qui leur permet de voir leur période de remboursement s'allonger d'autant.

De 2 000 à 10 000 euros de prêts sans garantie

Mais cette structure, déclinaison départementale d'Initiative France et soutenue par le Département et des établissements bancaires, a décidé d'aller plus loin. Des prêts de 2 000 à 10 000 euros peuvent être accordés pour soutenir les professionnels et les entreprises des Hautes-Pyrénées, quelque soit leur taille. Ces prêts ne seront remboursables que dans 18 mois, en une seule échéance ou étalés sur 24 mois. "Notre objectif est de traiter les demandes en dix jours, et de débloquer l'argent en six jours", explique Chantal Robin-Rodrigo, conseillère départementale et présidente d'Initiatives Pyrénées.

Un soutien pour les petites entreprises de moins d'un an a aussi été mis en place, en fonction de leurs besoins et de leur business plan, afin de n'oublier personne dans cette crise économique qui s'annonce. De quoi permettre à tous les secteurs économiques des Hautes-Pyrénées d'être accompagnés, en complément des dispositifs mis en place par la Région Occitanie et l'Etat.

