La relance éco : inquiétudes pour le cinéma de Pont-à-Mousson

« C’est la première fois que je n’arrive pas à me projeter » confie le projectionniste du cinéma de Pont-à-Mousson qui gère l’établissement depuis dix ans au milieu de la place Duroc. Tous les spectateurs d'avant la crise du Covid-19 ne sont pas revenus. Un gérant de salle qui fait 10 à 15% de son chiffre d’affaire habituel et qui perd de l’argent quotidiennement.

« On faisait entre 300 et 350 clients par jour et là, on fait 30 clients par jour. Je n'ai jamais connu de telle crise. J'ai fait de gros investissements en changeant tous mes moteurs pour extraire l'air avec une turbine qui, en 15 minutes, me remplace entièrement l'air qu'il y a eu dans la salle ».

Films décalés et vieux longs métrages

Maurice Carlotti, ne cache pas ses inquiétudes : « on doit être le seul commerce à ne pas avoir le produit qu'il faut au bon moment : toutes les grosses productions américaines sont décalées, les James Bond, les Top Gun, tous les films qui laissaient présager une fin d'année agréable. On a un gros point d'interrogation s’il y a une seconde vague comme c’est annoncé ».

Et le propriétaire du cinéma privé qu’il exploite avec sa femme ne sait pas combien de temps il peut tenir : « Je n'ai pas forcément des aides de la commune. Je ne sais même pas si en septembre on pourra faire des scolaires. Tous les cinémas passent des vieux films et je ne vous cache pas qu'il va y avoir de la casse. S'il y a une deuxième vague, on est mort. Avec mes collègues, on se téléphone et on est plus inquiets » avoue le responsable du cinéma de Pont-à-Mousson qui ne pensait pas faire sa meilleure séance en projetant E.T. l'extra-terrestre de Steven Spielberg.

