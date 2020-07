La relance éco : Javelot, la start-up de Wasquehal qui limite la pulvérisation d'insecticides

Mesurer la température avec précision pour adapter la ventilation dans les silos à grains : c'est le principe des solutions développées par Javelot, à Wasquehal. La petite entreprise revendique déjà 500 utilisateurs. Le but : permettre de réduire l'utilisation d'insecticides.

Javelot, une petite société basée à Wasquehal dans la métropole lilloise, développe des solutions pour éviter les insecticides dans le stockage du grain. En effet, si la température passe au-dessus de 10 degrés, des maladies ou des insectes peuvent se développer. Il y a un an, Javelot a commencé à commercialiser un thermomètre connecté, qui permettait de surveiller la température. Il s'agit d'une sonde de deux mètres de long.

Aujourd'hui la start-up a ajouté d'autres solutions. Félix Bonduelle, co-fondateur, assure être "capable d'équiper n'importe quel type de silo, où qu'il soit dans le monde, grâce à des solutions fixes. Ça ressemble à une guirlande, avec plusieurs points de mesures à l'intérieur". Cette installation est connectée à un boîtier, développé par Javelot, qui peut à distance déclencher la ventilation dans le hangar ou le silo. Cela évite le développement de la germination, de la moisissure et surtout des insectes et donc évite d'avoir à pulvériser des insecticides.

500 utilisateurs

Ses clients sont les coopératives et négoces agricoles, les responsables techniques ou les agriculteurs. L'entreprise a déjà conquis près de 500 utilisateurs. Présente sur toute la France, elle poursuit son développement et s'attaque déjà à nos voisins européens : Roumanie, Pologne et Allemagne.

Son activité a été un peu ralentie pendant le confinement, mais elle est aujourd'hui bien repartie. La petite société totalise quinze personnes, un effectif qui atteindra une vingtaine d'ici à la fin de l'année.