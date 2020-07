La relance éco : Jet Cut lance Clétore, une clef antibactérienne multi-usage

Quand les industriels se lancent dans des produits du quotidien. L'entreprise Jet Cut d'Yssingeaux, spécialisée dans la fabrication de pièces pour l’aéronautique via la découpe avec de l'eau à haute pression, a profité de la crise du coronavirus pour reconvertir une partie de son activité dans la production de Clétore, une clé antibactérienne multi-usage. Un clef capable de neutraliser le virus et les bactéries. Jocelyn Lardet, directeur général de Jet Cut répond à nos questions.

Elle ressemble à quoi cette clef ?

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une clef de dix centimètres de long et trois de large. Elle a la particularité d'avoir des petites extensions qui lui ajoute des fonctionnalités. Elle est également antibactérienne. Les bactéries n'adhèrent pas grâce à sa fabrication en laiton.

Votre entreprise a pour client des industriels. Comment vous avez l'idée de la clef Clétore ?

Nous avons vécu une crise qui a beaucoup impacté le monde de l'aéronautique et qui l'impacte d'ailleurs toujours. On a donc beaucoup moins travaillé pendant la crise alors on a participé à plusieurs initiatives comme la découpe de masques et aussi la création d'un produit pour des agents de maintenance afin de leur éviter de toucher des poignées de portes ou les équipements publiques. C'est cela qui nous a permis d'aboutir à Clétore.

On s'est rendu compte qu'au quotidien, tout le monde ouvre des portes, des loquets, utilise des digicodes donc on s'est dit que la cible c'était les particuliers. Il y a 15 jours, nous avons lancé un site web pour pouvoir vendre notre produit.

La clef clétore est multi-usage. - Jet Cut

Cette nouvelle activité que vous avez développé via Clétore permet de sauvegarder vos emplois ?

Grâce à Clétore, nous avons fait revenir deux de nos salariés, placés pendant la crise, en chômage partiel. On espère en faire revenir davantage. Pendant cette crise, on a perdu un peu plus de 50 % de notre chiffre d'affaires.

Cette reconversion rencontre le succès ?

On est ravi. La clef Clétore a été lancée il y a un mois et nous avons déjà vendu 2.000 clefs dans la région. L'objectif maintenant est de développer les supports de vente, par exemple dans des bureaux de tabac, des pharmacies ou encore des boutiques de bricolage. Une commercialisation dans quelques établissements de ce type sera lancée d'ici quelques jours dans la région.

Retrouvez la chronique “La relance éco” à 7h15 tous les jours sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

_______________________________________________________

France Bleu Saint-Etienne Loire est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?