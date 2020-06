"La relance eco": jour de chance pour les Casinos de la Somme

Dans la Somme deux des trois casinos du département : Fort- Mahon et Mers-les-Bains accueillent les joueurs à partir de ce matin. A Cayeux-sur-Mer, la co-directrice de l'établissement Sabrina Blachère explique sur France Bleu Picardie que toutes les conditions ne sont pas réunies pour rouvrir ce mardi 2 juin en toute sécurité : " On a l'installation de nos plexiglas jeudi, donc il était hors de question de rouvrir sans. Et en plus nous on veut absolument rouvrir l'ensemble de nos locaux en même temps, salles de jeux et restaurant "

A Mers-les-Bains les salles de jeux rouvrent mais il faudra attendre mercredi 3 juin pour déjeuner au restaurant du Casino. A Fort-Mahon, le casino annonce sa réouverture sur son site internet dès 10 h ce matin.

Protocole sanitaire stricte

A Cayeux-sur-Mer comme à Mers-les-Bains des mesures sanitaires sont mises en place. Le port du masque est obligatoire, sauf le temps de vérifier à l'entrée l'identité de la personne avec ses papiers, il y aura à disposition du gel hydro-alcoolique, des lingettes désinfectantes, et des gants pour les clients qui le souhaitent. Les sièges et les machines seront régulièrement nettoyés. "Dans la salle de jeux, on a espacé un maximum nos machines , explique le directeur du Casino de Mers-les-Bains Sébastien Guivarch, on a mis en plus autour de chaque machine des parois en plexiglas"

Maintien des emplois

A Cayeux-sur-Mer comme à Mers-les-Bains, 2 casinos indépendants , l'ensemble des emplois est maintenu : 45 salariés à Mers et 25 à Cayeux. Seuls les croupiers des deux établissements restent en chômage partiel pour l'instant puisque les jeux de table ne sont pas autorisés à reprendre.