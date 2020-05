"La relance éco" : Kaduceo, une start-up toulousaine experte en traitement de données de santé

Kaduceo est une entreprise toulousaine née en 2014 qui aide les hôpitaux et les cliniques à organiser leurs parcours de soins. Depuis le début de l'épidémie, les compétences de cette start-up ont été mises au service du suivi des patients de coronavirus alors que ça n'était pas sa mission première. Cédric Giorgi est directeur général adjoint de Kaduceo : "Nous avions l'habitude d'accompagner les hôpitaux sur des parcours de patients sur des pathologies classiques comme l'obésité, la fertilité ou les urgences. Mais avec le début de la crise, nos contacts dans les hôpitaux ont exprimé toutes leurs problématiques. _On a décidé de développer un tableau de bord spécifique sur le coronavirus_. À la fois pour le suivi de l'activité de l'établissement autour des patients covid, mais aussi pour la prédiction notamment dans les phases de début de confinement, pour les aider à prédire le nombre de patients qu'ils auraient les jours suivants."

Reste maintenant à mettre à profit tout ce qui a été développé pendant cette période. À cette question, Cédric Giorgi de Kaduceo répond : "Pendant ces deux mois, on a appris de nouvelles choses et fonctionné différemment en équipe. C'est cette relation-là qu'on va mettre à profit puisque _le tableau de bord spécifique covid était une offre gratuite à destination des établissements donc on ne va pas essayer de la faire payer_. On va mettre à profit le fait d'avoir gardé l'intégralité de l'équipe par le contact amélioré avec les établissements."

Cédric Giorgi ajoute : "_Il y aura un avant et un après covid-19 dans le domaine de l'e-santé, dans la télémédecine mais plus particulièrement dans le domaine des données de santé_. Il y aura encore plus d'étyablsisements qui se seront rendus compte de ce que peuvent apporter les données de santé en terme d'amélioration de la performance, de l'organisation et du système de soins au profit du patient."