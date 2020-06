La relance éco : l'activité de l'entreprise de camping-car Stylevan dans l'Yonne repart

Stylevan à Auxerre vend et aménage des camping-car et vans depuis 40 ans (photo d'illustration)

la société Stylevan qui vient de fêter ses quarante ans pendant le confinement fait partie des acteurs importants du secteur du van aménagé. Ses véhicules sont transformés au sein des ateliers d'Auxerre, rue des Caillottes. Maxime Labeyrie est le responsable communication de Stylevan.

-Comme de nombreuses entreprises vous avez dû fermer une bonne partie du confinement, vous avez rouvert mi avril, comment avez vous traversé cette période?

Au départ c'etait compliqué mais une partie des employés notamment de l'atelier ont été mis au chômage partiel, d'autres en télétravail. Mais nous avons rouvert mi avril en respectant les mesures sanitaires . Depuis fin mai nous accueillons de nouveau le public.

-Depuis la fin du confinement, l'activité a repris

Dans le milieu du tourisme le camping-car permet de voyager de manière autonome et donc il y a un engouement depuis quelques années. Aujourd'hui, même s'il faut rester prudent, il existe une bonne reprise. Les français se sont rués sur les piscines mais aussi sur les camping-cars et donc aussi les vans aménagés considérés comme des camping-cars. Pour innover nous avons proposé la semaine dernière des portes ouvertes virtuelles, sur internet pour répondre aux clients puisque vous n'avez pas pu organiser de vraies portes ouvertes. Cela a été très suivi.

-Est ce que vous avez constater un rajeunissement de vos clients

Le van attire une nouvelle génération d'acheteurs . les camping-car sont essentiellement achetés par des seniors, sans enfant à charge et surtout par des gens qui ont un certain pouvoir d'achat car le coût est d’environ 50 000 euros. On voit depuis quelques années des clients plutôt âgés de 35 à 40 ans. Et puis le van est plus pratique en terme d'accessibilité.

