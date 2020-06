A La Flèche, l'activité de l'imprimerie Brodard et Taupin reprend en dents de scie. Après le confinement et une pause forcée du secteur du livre, les volumes d'impression varient fortement en fonction de la sortie des best-sellers.

"La relance éco" : l'activité de l'imprimerie Brodard et Taupin portée par la sortie des best-sellers

Imprimerie Brodard et Taupin

L'usine Brodard et Taupin a dû fermer trois semaines durant le confinement

D'habitude, 40 millions de livres sortent en moyenne chaque année de l'imprimerie Brodard et Taupin à La Flèche. Mais voilà, le confinement est passé par là, pendant deux mois les libraires sont restés portes closes et les maisons d'édition ont dû revoir le calendrier de leurs parutions. L'imprimerie a elle été forcée de fermer pendant trois semaines et en avril les volumes se sont effondrés de 80%.

Une activité en dents de scie

Depuis, les machines sont reparties mais l'activité reste fluctuante. "Tout début mai, nous étions très occupés. Il fallait imprimer des ouvrages très attendus comme le dernier Guillaume Musso, ou des auteurs comme Franck Thilliez ou Virginie Grimaldi. Il s'agissait de gros tirages à réaliser dans un temps relativement court. Et puis fin mai, l'activité a ralenti. Les éditeurs attendaient la réouverture des librairies pour observer les ventes des livres après le déconfinement. Et visiblement, les lecteurs se sont précipités chez leur libraire", explique la directrice de l'imprimerie, Virginie Hamm-Boulard.

En effet, depuis quelques jours seulement, les affaires reprennent avec la réimpression des best-sellers, même si les volumes restent moins élevés que d'ordinaire (70% de l'activité normale ce mois de mai). "On espère que dans les prochains mois on va rattraper une partie de ce retard, mais nous n'avons pas de visibilité à moyen terme", regrette la directrice de l'usine qui, pour faire face à des problèmes de trésorerie, a choisi de limiter le recours aux intérimaires.

Pour répondre à la demande de ses clients, l'imprimerie Brodard et Taupin a également dû revoir son organisation. "D'habitude, le mois de juin est traditionnellement calme dans notre secteur d'activité. Mais depuis dix jours, nous recevons beaucoup de commandes. On a donc changé l'organisation des équipes et repoussé des opérations de maintenance sur nos machines", souligne la directrice qui regarde déjà vers la rentrée littéraire de septembre.