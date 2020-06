La relance éco : l'activité immobilière repart sur les chapeaux de roues dans la Manche

3 questions à Tony Hamon, président régional de la FNAIM et à la tête d'une agence immobilière à Saint-Lô

Comment se porte le marché immobilier dans la Manche ?

Il est en phase de redémarrage depuis le 11 mai, date à laquelle les agences ont pu rouvrir. Le marché a été surprenant ; il a redémarré aussitôt. On avait l'impression qu'il avait été gelé, anesthésié pendant deux mois, il s'est réanimé dès la réouverture

Qui sont les personnes qui se sont pressées dans les agences ?

Il y a plusieurs catégories de personnes. Déjà, ceux qui cherchaient avant le confinement et qui ont rongé leur frein pendant la période. On les a retrouvés tout de suite. Il y en ensuite ceux qui se sont retrouvés en appartement et qui ont eu le temps de rêver à une maison avec jardin. Il y a une grosse demande de maison avec extérieur ou même d'un appartement avec balcon. Enfin, on retrouve aussi ceux qui ont des placement financier à faire et qui craignent pour leurs économies

On a énormément de demandes de parisiens, qui cherche une maison sur le littoral, en pleine campagne, avec une bonne connexion Wifi pour faire du télétravail. Tony Hamon, président de la FNAIM en Normandie

Où en sont les prix de l'immobilier ?

Les prix se tiennent bien, il n'y a eut aucun effondrement C'était la grande question mais le marché se tient bien. Il y a eut cet afflux de demande, même si les acheteurs ne font pas n'importe quoi, il faut que les prix soient raisonnables.