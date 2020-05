La relance éco : l'activité redémarre bien pour les concessions automobiles Car avenue en Lorraine

L'activité redémarre bien pour Car avenue depuis le début du déconfinement. Le groupe de distribution de véhicules implanté en Lorraine, en Alsace, au Luxembourg et en Belgique. Il emploie 2.000 personnes, dont 1.200 en Lorraine, dans une centaine de concessions automobiles. L'entreprise qui fête ses 100 ans cette année se relance après une période difficile pendant le confinement. Les ventes reprennent bien assure Martial Pidolle, directeur général de Car avenue en Lorraine.

Nous avons un planning extrêmement chargé

"Je suis extrêmement surpris, même agréablement surpris depuis le déconfinement nous avons une prise de commandes qui correspond à 80% du volume de l'an passé. On est surpris parce que les gens sont arrivés dès le lundi 11. Nous avons donc un planning extrêmement chargé, et nous avons aujourd'hui entre deux et trois semaines de délai pour répondre aux demandes. Chez Car avenue, nous avons un tempérament très optimiste, malgré cette crise sans précédent nous restons confiants, et nous essayerons de limiter les pertes qui toucheront nécessairement la filière automobile", explique-t-il.

Pour accueillir de nouveau les clients dans les concessions, il a d'abord fallu revoir tout le protocole d'accueil. Il leur est demandé de prendre rendez-vous, de venir avec leur propre stylo et d'envoyer les documents nécessaires comme les cartes grises, par mail en avance. Les véhicules sont désinfectés systématiquement, avant et après restitution, ce qui prend quinze à vingt minutes de plus par intervention.

