La relance éco : L'activité repart pour la société Berner France dont le siège est à Saint-Julien du sault

Didier Goguelin est le directeur de Berner France dont le siège social est à Saint-Julien du sault.

- Dans quelle mesure l'activité de Berner été impactée par la crise liée au coronavirus ?

Comme de nombreuses entreprises, la nôtre a été fortement impactée, forcément. Le chiffre d'affaires a baissé de 80% à partir du moment ou la crise a été déclarée. Tout le personnel a été mis en télétravail pendant la première semaine. Ensuite, toute la force de vente, c'est à dire tous les commerciaux ( ils sont 1 000 sur 1400 salariés) ont été mis en chômage partiel, mais on a continué à faire tourner le site internet pour la télévente, la boutique de Saint Julien est restée opérationnelle sous forme de drive. Même chose pour les deux autres magasins à Lille et Lyon. Au total, quatre-vingt-dix personnes étaient mobilisées en télétravail et soixante sont restées sur le site pour préparer les commandes au lieu de cent-cinquante en temps normal. Nous avons aussi adapté les horaires et les équipes.

- Depuis la fin progressive du confinement, les affaires ont-elles repris?

Nos clients sont des carrossiers, des garagistes, des artisans, des maçons mais aussi de grosses entreprises industrielles. L'activité repart plus vite que ce à quoi nous nous attendions . Dans le secteur du bâtiment, il y a une reprise visible . En ce qui concerne l'automobile c'est plus compliqué mais on sent que cela repart. On voit émerger des façons de travailler différentes et il faut que chacun puisse s'adapter en respectant les consignes sanitaires mais on trouve des solutions .

- Quel sera l'impact de la crise sur la santé de votre entreprise? Comment vous voyez l'avenir ?

On voit que l'on va s'en sortir. C'est aussi grâce à l'engagement des salariés et des partenaires sociaux. Berner doit aujourd'hui et encore davantage demain, s'adapter et faire preuve de flexibilité. Malgré tout, on sent qu'il y aura peut-être des opportunités avec le développement de nouveaux métiers .

