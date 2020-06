La relance éco : L'activité reprend dans certains commerces d'Auxerre

Daniel Libolt est le gérant de cinq magasins sur "Auxerre Avenue", dans la zone des Clairions à Auxerre. Depuis la reprise de son activité, les clients reviennent mais il aurait préféré que le gouvernement renonce aux soldes d'été.

-Depuis la fin du confinement strict, l'activité reprend

C'est la bonne nouvelle, les clients sont revenus, fidèles, et nous revenons a un chiffre d'affaires normal, ce qui n'effacera pas une année noire. Les bilans seront de toute façon négatif même si on sent que les gens ont envie d'acheter.

- Le report des soldes au 15 juillet est-ce une bonne décision

Non seulement il fallait les repousser, mais il aurait même fallu les annuler ! On va avoir de longues files d'attentes et avec les mesures sanitaires à respecter,les clients vont s'énerver. On ne va pas leur faire prendre des risques .C'est le sentiment général des commerces. Entre nous on se dit qu'il va falloir " affronter les soldes "! Vous voyez l'état d'esprit Il aurait fallu les annuler. J'ai 25 clients par jour, je vais en avoir 150 d'un coup et c'est ingérable.

- Comment voyez-vous l'avenir

Pour l'instant les perspectives sont bonnes, un client sur trois achète aujourd'hui. Après la frustration vient le temps de la consommation, on le voit aussi dans la restauration. D'ailleurs signe que nous sommes optimiste, je recherche trois apprentis.

Ecoutez Daniel Libolt gérant de cinq boutiques à Auxerre Avenue Copier

______________________________________________

France Bleu Auxerre est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Du lundi au vendredi à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?