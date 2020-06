La relance éco : L'activité reprend doucement dans le secteur du batiment dans l'Yonne

Les travaux dans le BTP ont été arrêtés brutalement en raison de la crise du coronavirus. Dès les mesures sanitaires prises, l'activité a pu reprendre mais l'avenir est incertain. Delphine Grémy est à la tête d'une entreprise de BTP dans le sénonais qui emploie 14 salariés. Delphine Grémy est aussi l'ancienne présidente de la fédération du bâtiment de l'Yonne.

- Le secteur du bâtiment a été dans les faits arrêté plusieurs semaines avant que les entreprises mettent en place des protocoles sanitaires, comment avez-vous vécu cette période?

La mort dans l'âme nous avons arrêter notre activité mi-mars alors que nous étions en pleine période de croissance. Ensuite, le redémarrage a été très différent selon le type d'entreprises et surtout selon le type de marché en face. Cela a été beaucoup plus simple par exemple pour les marchés privés avec des particuliers. La période reste tendue pour les chefs d'entreprises et les salariés malgré la reprise d'activité.

-Les mesures de protection représentent un surcoût pour de nombreuses entreprises

Le redémarrage a été possible grâce à des équipements de protection lourds en particulier dans les camions. Nous avons du faire des achats massifs de protections individuels pour les salariés. Entre l'achat des différents masques et les protections adaptées selon les typologies des actions réalisées par les salariés, cela représente un investissement lourd qui pèse et qui va continuer de peser sur nos bilans financiers et sur nos coûts de production.

-Comment se passe la reprise et comment voyez-vous les prochains mois pour le secteur du BTP

Il faut faire une distinction entre les secteurs publics et privés car pour les marchés publics la reprise tarde à venir, dans le domaine privé, en revanche, il y a beaucoup de retard à rattraper et donc de chantiers mais après cela risque de devenir difficile. Nous craignons un ralentissement dû à la crise sanitaire du Covid-19, avec des clients qui n'ont plus de capacité de financement pour honorer leurs projets. Les marchés publics vont sans doute baisser aussi. Est ce que L’État nous aidera? c'est une vraie question. Les charges seront-elles étalées sur le long terme ? La profession attend des réponses du gouvernement et aussi son soutien.

