La "relance éco" : l'activité reprend peu à peu à l'usine Michelin de Vannes

Après quatre semaines à l'arrêt, avec des mesures de chômage partiel ou de prise de congés pour les 400 salariés de l'usine Michelin de Vannes, la production a repris depuis le 14 avril, dans ce site où fabrique des renforts et des composants métalliques pour les pneus poids lourds. "Nous avons repris au ralenti car la consommation de pneus était très faible. Il y avait peu de véhicules en circulation et donc moins d'usure de pneus" précise Bertrand de Solages, le directeur du site de Vannes. Le directeur fait le point sur l'activité avant de céder la place à la tête de l'usine à son successeur Johan Cordonnier.

30% d'activité entre avril et juin

Les salariés de l'usine de Vannes fabrique des pièces qui sont adressées ensuite aux usines Michelin, situés à Cholet, Montceau-les-Mines mais aussi en Italie et en Espagne. Des clients-maison qui ont de nouveau passé commandes. "En moyenne nous avons travaillé à 30% de nos capacités depuis le 14 avril" précise le directeur. Cet été, l'usine tournera normalement parce"des salariés vont prendre des congés annuels, mais aussi parce que l'économie repart et les commandes reviennent, et qu'il nous faut remonter nos stocks". Entre septembre et décembre, l'activité devrait atteindre des niveaux de l'ordre de 70 à 80% . Il y aura donc de nouveau des mesures de chômage partiel "mais aussi des formations" assure le directeur.

Une gestion mois par mois

C'est l"une des conséquences de la période de crise que nous venons de traverser "après avoir géré les choses, au jour le jour, il nous faut le faire mois par mois, et il est bien difficile de se projeter dès maintenant sur 2021". Pour le nouveau directeur du site, Yohan Cordonnier qui a déjà travaillé pendant 20 ans dans le secteur de l'automobile "quand les commandes repartiront, il faudra être prêts". Johann Cordonnier prendra officiellement la direction de l'usine de Vannes le 1er juillet prochain.