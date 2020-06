La relance éco : l'activité reprend progressivement pour les déménageurs

Alors que l'activité a pu reprendre pour les déménageurs à partir du 11 mai, Thierry Bouché, à la tête de l'entreprise Seegmuller Demeco à Belfort explique avoir eu un pic d'activité, mais en trompe l'oeil : "Tous les clients qui avaient prévu leur déménagement entre fin mars et mi mai se sont retrouvés à ne pas pouvoir déménager donc on a rattrapé ces clients en les planifiant sur le mois de mai en plus des clients théorique du mois de mai ce qui nous a fait une activité assez chargée sur le mois de mai mais qui est plus un rattrapage des clients que nous avons pas pu faire pendant le confinement qu'une réelle augmentation de l'activité".

Incertitude pour l'été

L'entrepreneur, qui emploie une vingtaine de personnes, explique que le mois de juin est encore incertain : "on fait beaucoup de devis, mais pas encore de confirmation, le taux de réservation n'est pas encore celui qu’il devrait être à cette époque de l'année". En temps normal, le déménageur devrait déjà avoir un carnet de commande et des réservations pour juillet août : “c'est quelque chose qui est un peu plus lent cette année donc difficile de se projeter". Selon le chef d'entreprise, cette "attentisme" s'explique : "le problème du pouvoir d'achat, l'immobilier, les notaires. Tout a été un peu décalé dans le temps et du coup on a un taux de réservation qui n'est pas forcément mauvais mais qui n’est en tout cas pas à la même vitesse que les années précédentes".

Des règles sanitaires plus drastiques pour les employés

Autre difficulté abordée par Thierry Bouché, la question des règles de sécurité sanitaire : "je vous laisse imaginer quelqu'un qui déménage au 5e étage sans ascenseur et avec un masque sur le nez ce n'est évidemment pas facile ou quand vous portez une machine à laver à deux à un mètre de distance l'un de l'autre ce n'est pas simple, mais on y arrive, on a mis en place toutes les mesures sanitaires. A l'intérieur des véhicules on a posé un plexiglass séparant la cabine en deux, ainsi que les masques, gels et distance barrière."