La relance éco : l'aéronautique subit les contrecoups de la crise du Covid-19 dans l'Yonne

La filière aéronautique dans l'Yonne regroupe quatorze entreprises et emploie 1200 salariés. Jean-Marc Denis est le Délégué général de Gisaéro, le Groupement Icaunais de la Sous-traitance Aéronautique.

Les entreprises de la filière aéronautique sont-elles diversement impactées par la crise du Covid-19 ?

L'activité est en point de suspension. Certaines entreprises ont repris, d'autres arrêté puis repris, d'autres ont repris puis stoppé. Avant le Covid les carnets de commandes étaient bons pour les trois ans à venir. En revanche avec les problèmes du 737 max de Boeing, Figeac Aéro à Auxerre et Kep technologie à Sens ont senti rapidement le coup de frein..

La crise sanitaire a-t-elle engendré une vraie crise économique dans la filière aéronautique ?

Airbus par exemple, avec qui travaillent les entreprises icaunaises, a stoppé sa production à 70 %. Ajouter à cela, la crise des compagnies aériennes qui stoppent leurs commandes d'avions (par exemple, Easy jet a annulé une commande de 200 avions) le site auxerrois de Figeac, fabricant de mécanismes d’ouverture de portes ou de trains d’atterrissage pour Airbus reste en activité réduite. Kep à Sens est quasi à l'arrêt avec 150 salariés.

Quelles sont les perspectives pour le secteur ?

C'est une grande incertitude. Ce qui est sûr c'est que les sous traitants de l'aéronautique vont devoir diversifier pour s'en sortir, certains comptent sur l'automobile. Les entreprises vont devoir travailler entre elles et ne plus aller chercher ailleurs ce qui existe chez soi en France. On ne retrouvera pas les mêmes volumes d'activité avant au moins 2022.

