La relance éco : à Chambéry, l'aéroport accueille de nouveau des vols affaires

L'été n'est jamais un pic d'activité pour l'aéroport de Chambéry, mais comment se passe la reprise après le confinement ? Comment se présente cette période estivale ? Réponse de Mylène Leuly la directrice de l'aéroport savoyard.

Est-ce que l’activité reprend, est-ce qu’il y a de nouveau des vols à l’aéroport de Chambéry ?

Mylène Leuly : - L’activité ne s’est jamais arrêtée, l’aéroport est resté ouvert pendant tout le confinement parce que nous devions assurer nos missions de service public, et notamment la prise en charge de vols sanitaires, de vols de rapatriement ou des vols d’utilité publique. Notre terminal affaire est resté ouvert tout le temps, et nous avons accueilli des passagers affaire pour la reprise de l’activité après le déconfinement. Depuis le 11 mai, nous avons une demande qui monte progressivement pour des "vols privés" ou "business". Donc l’activité reprend, oui.

On le sait, pour les vols commerciaux, touristiques, l’aéroport de Chambéry fonctionne essentiellement l’hiver. En ce moment la montagne fait beaucoup de publicité autour de la destination été. Peut-on imaginer davantage de vols cet été ?

On aurait aimé imaginer avoir plus de vols pour cet été, mais on sait que c’est très compliqué pour une compagnie aérienne d’ouvrir une nouvelle ligne, d’autant plus en cette période de crise sanitaire. L’aéroport est quand même un aéroport qui est essentiellement tourné vers l’hiver car le plus proche des stations de ski. Au niveau des demandes touristiques en Pays de Savoie nous avons principalement affaire à des clients Européens qui voyagent par la route, plus que par l’aérien, donc on pense que pour cette saison, ce sera un peu délicat pour une compagnie aérienne d’amener de la clientèle touristique dans les montagnes en été.

A plus long terme si les habitudes changent un peu, avec une demande plus forte du tourisme estival en montagne, est-ce quelque chose d’envisageable ?

Evidemment, on y travaille depuis de nombreuses années. Pourquoi pas un trafic estival ? Mais on sait que ce n’est pas la spécialité de l’aéroport et qu’on ne pourra développer qu’un petit marché de niche potentiel, si jamais on le développe.

