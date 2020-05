"La Relance Éco" : l'aéroport de Châteauroux monte en puissance grâce au fret sanitaire et aux avions stockés

L'image est impressionnante : dix Airbus A380 de la compagnie British Airways alignés sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux. Un onzième doit arriver dans les prochains jours. Au total, une trentaine d'avions sont stockés. "On a des A330, des A340, des A320, et on en attend encore une vingtaine d'autres", explique Didier Lefresnes, le directeur de l'aéroport castelroussin.

Ils appartiennent entre autres à Volotea, Air Caraïbes et Hong Kong Airlines. "De nombreuses compagnies aériennes internationales qui ont choisi Châteauroux pour stocker leurs appareils. C'est surtout grâce aux entreprises de maintenance qui sont ici qu'elles viennent ici", poursuit-il.

Même s'il n'y a plus de vols de passagers depuis plusieurs semaines, en raison de l'épidémie de coronavirus, l'activité continue sur le tarmac à Châteauroux. Elle a même augmenté : multipliée par deux, voire par trois. "Notre activité s'est énormément accrue ces dernières semaines dans le cadre de la crise du Covid-19 du fait d'un pont aérien qui a été mis en place, avec de nombreux cargos plusieurs fois par semaine", détaille le directeur.

L'activité multipliée par deux, voire trois

"Les vols de fret continuent dans un autre registre, parce que c'est du fret sanitaire, et ils ont pris beaucoup d'ampleur", précise Didier Lefresnes. "On profite de ces ponts aériens pour mettre en évidence notre savoir-faire et montrer aux clients qu'on avait déjà, et aux nouveaux clients qui se sont présentés dans ce cadre, qu'on a beaucoup d'atouts pour les conserver ici, à Châteauroux".

Car l'aéroport castelroussin a de nombreux atouts que son directeur veut mettre en avant : "Sa piste de 3.500 mètres, sa position géographique, l'autoroute à proximité qui permet de dispatcher les marchandises qu'on reçoit. Il y a de grands hangars de fret, de grands parkings qui permettent d'y poser de gros avions qui pourraient encombrer d'autres aéroports. Des atouts qui permettent de nous mettre sous les feux des projecteurs et qu'on espère voir perdurer dans l'avenir, quand tout redeviendra à peu près normal".

Les vols de passagers ne reprendront avant plusieurs mois

L'aéroport de Châteauroux espère aussi renforcer son activité d'entraînement. Pendant le confinement, "il y a eu quelques sessions d'entraînement de la part des militaires. Ça devrait redémarrer assez rapidement pour la partie civile", assure Didier Lefresne, qui est plus prudent pour les vols de passagers. "Au vu du contexte, ça me paraît compliqué avant l'année prochaine. On travaille dessus".

"Pour les vols vers Nice, Londres ou Ajaccio, il n'y a pas d'espoir pour cette année. Par contre, je ne sais pas ce qu'il en est pour les vols charters, on va se rapprocher des agences de voyage qui avaient programmé ces vols pour savoir s'ils les maintiennent pour qu'on s'organise", conclut le directeur.