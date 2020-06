La relance éco : l'aéroport Marseille-Provence redécolle

Ça ne bouillonne pas encore comme d'habitude dans le hall de l'aéroport de Marseille, mais depuis quelques jours, les avions sont plus nombreux dans le ciel au dessus de la plateforme. Le ballet a été fortement impacté ces dernières semaines avec l'épidémie de Covid-19 et la fermeture des frontières. Malgré cette période, l'aéroport est resté ouvert, notamment pour assurer les vols sanitaires, le rapatriement de ressortissants français ainsi que l’acheminement de matériel médical : plus de 100 millions de masques et 80.000 tests Covid-19 ont transité via la plateforme.

Un chiffre illustre bien le fort ralentissement de l'activité : le trafic a chuté de 99% au mois d'avril.

Reprise en douceur des vols intérieurs

Depuis quelques semaines, avec la levée du confinement, ce sont donc les vols habituels qui reprennent. Air France, qui a maintenu ses opérations entre Marseille et Paris-CDG pendant le confinement, augmente progressivement ses fréquences sur la ligne pour atteindresix vols par jour d’ici fin juin.

Les liens entre la Corse et le continent n’ont jamais cessé (Air Corsica), et se renforcent avec à partir du 15 juin jusqu'à deux vols par jour vers Ajaccio, Bastia et Figari et un vol par jour vers Calvi.

Ryanair se relancera à partir du 21 juin, avec deux fréquences hebdomadaires vers Brest, Lille et trois vers Nantes. À partir du 19 juin, vous pourrez vous rendre à Caen et Strasbourg puis Biarritz et Rennes, à partir de juillet avec Volotea.

Liaisons hors espace Schengen

Pour voyager à l'étranger, il faut patienter encore un peu. Selon la levée des restrictions aux frontières à partir du 15 juin, la compagnie Brussels Airlines reprendra sa ligne Marseille / Bruxelles à raison de trois fréquences hebdomadaires, et prévoit une quatrième fréquence dès le mois de juillet. L’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal et le Maroc seront, à nouveau desservis par Ryanair, Volotea et Vueling à partir du 21 juin.

Des mesures sanitaires strictes

Prendre l'avion oui, mais pas dans n'importe quelles conditions. Comme partout, pour voyager, il faut respecter les mesures sanitaires mises en place à l'aéroport. Le port du masque est obligatoire depuis le 11 mai, du gel hydroalcoolique est présent en libre-service sur l’ensemble du parcours passagers, et les distributeurs automatiques proposent des kits sanitaires en vente libre.

Partout le nettoyage et la désinfection des espaces est renforcé (bornes d’enregistrement, zones de contrôles de sureté, équipements du personnel…) ainsi que les sanitaires (poignées, interrupteurs, dispositif de mousse virucide individuel…). Des protections en plexiglas ont été installéesafin de protéger les passagers et les salariés, notamment à l’accueil voyageurs, au niveau de l’enregistrement et à l’embarquement. En zone d'attente et salle d'embarquement, un siège sur deux est condamné, et des distances sont imposées en zones de livraison de bagages.