La relance éco : L'agence "RAS Intérim" de Benesse-Maremne recherche des employés dans divers secteurs

Depuis 1969, R.A.S Intérim est un partenaire disponible, rapide et fiable. Les agences accompagnent et conseillent les clients dans leurs urgences et leurs problématiques. Ils recrutement Intérim-CDD-CDI afin de garantir des solutions sur mesure. Attentifs à vos besoins, ils ont développés leur offre à d’autres secteurs d’activité afin de répondre à toutes les demandes 24/24 et 7j/7. Ils proposent leurs services dans la grande distribution, le retail, le déménagement, les espaces verts, les services, le BTP, la santé, l’industrie, le tourisme, l’hôtellerie/restauration et événementiel, le transport et la logistique. Pour chaque corps de métier RAS Interim met des spécialistes formés et qualifiés à votre service !

Des interlocuteurs experts dans votre secteur d'activité !

Chez RAS Interim, ce sont des femmes et des hommes qui sont au service de vos besoins en matière de travail temporaire mais aussi de CDD et de CDI. Ils sont devenus experts dans tous les secteurs d’activité en privilégiant toujours la qualité à la quantité pour garantir la meilleure collaboration entre tous.