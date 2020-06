La relance éco : l'agglomération de Mont-de-Marsan aide les jeunes à trouver des jobs d'été

La crise sanitaire a entraîné l'annulation du Forum Jobs d'été et stoppé les démarches de recrutements estivaux des employeurs, mettant en difficulté de nombreux jeunes qui projetaient de travailler cet été pour financer une rentrée, des études, un projet, un permis, des vacances... C'est pourquoi, malgré les conditions actuelles et les incertitudes, le Pôle Jeunesse de Mont de Marsan Agglo, en lien avec le CRIJ et le réseau Information Jeunesse de Nouvelle-Aquitaine, lance le Mois des Jobs d'été. Une opération dont l'objectif est de permettre, même à la dernière minute, aux employeurs de faire connaître leurs besoins de recrutement et aux jeunes de trouver un job saisonnier.

Différents événements et activités sont proposés en ligne pendant tout le mois de juin :