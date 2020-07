La relance éco : L'animalerie en ligne "Zoomalia" basée à Saint-Geours-de-Maremne

En 2009, Pierre-Adrien Thollet, passionné d'animaux et de nouvelles technologies, part d'un constat simple : aucune animalerie existante ne correspond vraiment à ses attentes. En 2010, il crée donc Zoomalia, un site ergonomique avec un esprit ludique et sympathique, beaucoup de choix et des prix accessibles à tous. C'est une animalerie en ligne nouvelle génération avec une sélection de produits et d'accessoires de qualité à un prix accessible à tous.

Le bien-être des animaux est au cœur du métier des employés de Zoomalia. Ils favorisent la relation avec votre compagnon de manière à apporter un peu plus de bonheur chaque jour au sein de votre foyer.