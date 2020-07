La relance éco : à Limoges l'Aquapolis rame depuis sa réouverture

Dans la relance éco, on s'intéresse de près au complexe aquatique Aquapolis, à Limoges, qui fait face à une reprise très difficile après trois mois et demi de fermeture. Son directeur Claude Tourtois, n'est pas serein pour cet été car la fréquentation est pour l'instant au plus bas.

Depuis la réouverture le 29 juin, du complexe aquatique l'Aquapolis, la reprise est très difficile. Avec une fréquentation divisée par quatre, "il n'y a pas suffisamment de gens qui viennent, on en espère beaucoup plus ! et pour ça, il faut les mettre en confiance car je pense qu'il y a forcément une peur", dévoile le directeur Claude Tourtois. Pourtant, selon ce dernier "l'eau chlorée ne devrait pas effrayer par rapport au Covid". Le port du masque est à porter jusqu'aux douches; les cabines et les casiers sont désinfectés.

La communauté urbaine aide les piscines déficitaires, mais "pour qu'une piscine vive, il faudrait une entrée unitaire à 15 ou 20€. Qu'on ouvre ou qu'on ouvre pas, nos charges sont présentes, elles sont fixes. La communauté urbaine nous fournit une compensation de service public mais elle est insuffisante aujourd'hui et un appel a été lancé par l'entreprise Vert Marine", explique le directeur. Le manque à gagner représente 250.000€ de recettes par mois, alors "la communauté nous aident en anticipant tout ce qu'elle nous doit jusqu'à la fin de l'année pour fonctionner mais le problème va se poser en septembre si juillet-août, les rentrées sont suffisantes. Autrement, ça va se creuser plus tôt."