La relance éco : l'aquarium de Limoges maintient le cap

Premier aquarium de France et premier site touristique de Haute-Vienne à rouvrir le 13 mai, l'aquarium de Limoges recevait ses visiteurs sur réservations uniquement. Depuis le 1er juillet, plus de réservations obligatoires, l'entrée se fait normalement, enfin à quelques exceptions près : marquages au sol, sens de visite unique, port du masque obligatoire, etc.

D'autres changements ont eu lieu après l'épidémie : plus question de toucher les animaux depuis les bassins tactiles, mais on peut donner à manger aux animaux avec un biologiste. "Les animations sont toujours présentes mais au lieu de faire un appel micro pour rassembler le public, on fait au cas par cas pour que chaque famille puisse assister à un repas de poissons", explique le directeur, David Brantome.

Malgré les mesures mises en place, l'aquarium a accueilli 30% de visiteurs en moins ce mois de juillet, par rapport à l'année dernière : "les visiteurs n'ont pas peur de venir, c'est juste que nous avons manqué de communication. Chez nous, c'est à taille humaine, donc on espère que les touristes aussi vont venir au mois d'août. Venez en Limousin, vos serez tranquille et serein".

Par ailleurs, une étude est en cours pour déménager l'aquarium. Il consisterait à agrandir la surface et faire un aquarium "hors du commun". L'idée est de faire un aquarium que l'on pourra visiter virtuellement et physiquement à la fois. Un sondage auprès des limousins permet de savoir les attentes quant à ce projet. "On veut que les Limousins soient impliqués dans ce projet et décident de ce qu'ils veulent", explique David Brantome.

Le questionnaire est à retrouver sur le site de la ville de Limoges.