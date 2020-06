La relance éco : "l'Ardèche buissonnière" veut faire son trou auprès des touristes

L'Ardèche buissonnière se déconfine et ouvre ses portes pour l'été aux curieux de la nature : l'idée c'est de dire que le tourisme n'est pas réservé au sud Ardèche. Il y a aussi de très belles choses à découvrir dans la vallée de l'Eyrieux, sur le plateau de Vernoux, sur les contreforts du Coiron et même au col de l'Escrinet. L'atout de cette Ardèche , ce sont les voies vertes, comme la Dolcevia et la voie verte de la Peyre. Et alors que les réservations repartent, l'office de tourisme Privas centre Ardèche fait un cadeau au personnel hospitalier qui a été en 1ère ligne pendant la crise du coronavirus avec des réductions dans les restaurants , des visites et des activités gratuites sur 3 journées , la 1ère dès lundi prochain, le 29 juin.

Jean-Marc Fognini directeur de l'office de tourisme de " Privas centre Ardèche" était invité de "la relance éco" ce vendredi matin :