"La relance éco": l'art de traverser la crise pour l'usine textile Tenthorey d'Eloyes

400 000 mètres de tissu sortent chaque mois de l'usine. Du lin et du coton biologiques pour plus de la moitié de la production. Des matières premières technologiques très demandées en Europe dans les secteurs de l'habitation, des loisirs, des arts décoratifs et de l'artisanat. L'année dernière l'entreprise qui emploie une cinquantaine de salariés a réalisé un chiffre d'affaire de 8,5 million d'euros. "Ces marchés de niche à forte valeur ajoutée nous ont permis de traverser beaucoup de crises dont la dernière du coronavirus" souligne Yves Dubief PDG de Tenthorey

Pendant la période de confinement, la production ne s'est arrêtée que 3 semaines. A la reprise, les salariés ont accepté de travailler 3 samedis pour rattraper le retard. "Aujourd'hui les carnets de commande sont de nouveau pleins" assure Yves Dubief qui reste cependant prudent pour l'avenir.

Durement éprouvée dans les décennies précédentes, l'industrie textile renoue progressivement avec les créations d'emplois. Selon le cabinet Trendeo, la fabrication de tissus qui cumulait 2 700 postes de travail en 2009, en a créé près de 430 l'an passé. La France est devenue le 2eme producteur en Europe de tissus techniques.