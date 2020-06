La relance éco : l'artificier Europyro à Vandoucourt voit 96 % de ses commandes envolées

Renaud Guyot, quelle quelles sont les conséquences du confinement pour votre entreprise Europyro à Vandoncourt qui travaille pour les grands rassemblements de l'été aujourd’hui annulés ?

A ce jour, nous avons perdu plus de 96 % de nos commandes par rapport aux années précédentes.

Combien aviez-vous de rendez-vous cet été ?

Habituellement, en juin, juillet et août, on assure entre 160 à 180 spectacles.

Pratiquement, tout est annulé aujourd'hui ?

Oui, il nous en reste trois.

Et vous travaillez avec des artificiers qui viennent vous épauler ponctuellement pour ces événements ?

Ce sont des gens qui ont un métier tout le reste de l'année. Des agents de la fonction publique ou des salariés de tout corps de métiers. Ce sont des passionnés qui viennent nous rejoindre sur nos chantiers le reste de l'année. Sous contrat d'une journée ou deux, ça dépend des chantiers

Quelles sont les conséquences concrètes de de ces annulations en légion pour votre entreprise ?

C'est la perte complète de notre chiffre d'affaires 2020/2021. C'est à dire à ce jour sans les aides de l'état, nous n’aurions ressource.

Quels sont les dispositifs d’aide de l'état pour essayer de passer ce cap difficile ?

On a fait appel aux différents leviers qui sont les 1500€ d'aide mensuelle pour le dernier trimestre. et puis la région Bourgogne Franche-Comté aussi a fait de gros efforts puisque elle nous a permis d'aller chercher des aides à hauteur de de 5000€. Mais ça c'est la région Bourgogne Franche-Comté c'est pas l'état.

Vous le disiez annulation de près de quatre-vingt-seize pour 100 des rendez-vous que vous aviez prévu cet été quelles sont les stratégies pour essayer de sauver une petite partie de ce chiffre d'affaires ?

Il n'y a pas vraiment de stratégie. Nous essayons de contacter nos clients pour leur expliquer que nous sommes en difficulté et leur soumettre la possibilité d’organiser d'autres spectacles et d'autres rassemblements d'ici la fin de l'année. Nous aimerions que le mois de septembre le mois d'octobre soit un été indien porteur de nouveau évènement. Ca n’a pas l'air d'être porteur pour l’instant. Et pourquoi pas des initiatives en fin d'année. Pont de Roide est une commune qui depuis vingt ans fait un feu d’artifice pour le nouvel an.