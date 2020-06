"La Relance Éco" : l'association Agir reprend progressivement son activité à Châteauroux

Pendant le confinement, l'activité de l'association castelroussine Agir (Association pour générer de l'insertion et de la réussite) s'est considérablement réduite, comme chez la plupart des structures économiques. "L'arrêt de la collecte des dons de vêtements, c'était dramatique pour nous, puisque ça signifiait un chiffre d'affaires qui tombe à zéro", se souvient Brigitte Bigot, la directrice générale de l'association, spécialisée dans le textile, qui aide des personnes fragiles à revenir sur le marché de l'emploi. "Notre blanchisserie a continué à fonctionner parce qu'on entretenait du linge pour les maisons de retraite et d'établissements pour handicapés", poursuit-elle.

Par contre, les deux boutiques, à Châteauroux et à Villedieu-sur-Indre, ont dû fermer leurs portes. "Là, ça a vraiment été très très compliqué d'accepter de se dire qu'on avait mis plein de choses en place, qu'on a travaillé pendant des années pour atteindre ce que l'on a atteint, et puis d'un seul coup, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Et sans ça, pour nous, c'était la catastrophe", explique Brigitte Bigot.

Fabrication de masques pour les collectivités, les associations, les entreprises

L'association accompagne des personnes fragiles, alors il a fallu s'adapter pour surmonter le confinement. "On ne savait pas qui pouvait venir travailler, et qui ne pouvait pas. Il y en avait qui avait très peur, d'autres qui n'avaient plus de garde pour leurs enfants, d'autres qui ont des problèmes de santé. Et puis, il y avait aussi toutes les personnes qui ne voulaient pas rester confinées chez elles pour plusieurs raisons, les victimes de violences conjugales, celles qui ne supportaient pas l'isolement... donc on a continué a-à avoir un peu d'activité", explique la directrice.

Par exemple, la fabrication de masques. Dès le 16 mars, une dizaine de salariés ont rallumé les machines à coudre et ont fabriqué plus de 22.000 masques à destination des collectivités, des associations et des entreprises. Une activité qui ralentit très fortement en ce moment. "C'était assez éphémère, il y a eu d'un seul une production où on nous a sollicité dans tous les sens, et puis d'un seul coup, on n'a plus eu besoin de nous. Terminé", constate Brigitte Bigot, qui ajoute qu'il reste encore des stocks et de quoi fabriquer d'autres masques.

Réouverture des boutiques, retour des clients

Depuis le début du déconfinement, les boutiques de vêtements ont rouvert, avec des horaires réduits et dans le respects des mesures sanitaires. Un soulagement pour Sandra Collin, encadrante dans l'association. "Les clients sont de retour, ils sont très contents. On travaille différemment, on a appris de nouvelles choses, c'est un plus", se réjouit-elle.

La blanchisserie remonte elle aussi en puissance et espère retrouver davantage d'activité cet été.

Si vous avez profité du confinement pour faire du tri dans vos armoires, il va falloir patienter un peu. Les conteneurs de vêtements sont pleins, l'association est débordée et ne peut pas récupérer et stocker autant de vêtements d'un coup. Elle conseille donc des les garder encore un peu dans des cartons ou dans des sacs chez soi et de les amener plus tard, quand la situation sera revenue un peu plus à la normale.