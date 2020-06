La relance éco : l'association Ciné Passion a hâte de retrouver ses spectateurs en Périgord

Les salles de cinéma sont restées fermées pendant le confinement comme les 13 établissements de l'association Ciné Passion en Dordogne. Les quatre projectionnistes ont été placés en chômage partiel mais les sept autres salariés ont continué à travailler à distance.

La relance éco en Dordogne : Julien Robillard responsable des activités de diffusion et de programmation de Ciné Passion Copier

Pendant ce confinement, l'association a mis en place de la formation et à travailler pour organiser un cinéma "plus vert et plus respectueux de l'environnement", explique Julien Robillard, responsable des activités de diffusion et de programmation au sein de l'association.

Les cinémas peuvent rouvrir à partir du 22 juin partout en France. En Dordogne, certaines salles du réseau Ciné Passion vont rouvrir à partir du 22 juin comme le studio 53 à Boulazac. D'autres réouvertures sont prévues le 24 juin. Dans tous les cas, toutes les salles rouvriront le 1er juillet.

Julien Robillard espère que les distributeurs vont proposer de belles têtes d'affiche comme Mulan de Disney ou encore Tenet le dernier film de Christopher Nolan. Certains films comme "De Gaulle" ou encore "Papi Sitter" ressortiront en salles. Leur diffusion a été brutalement interrompue avec le confinement lié au coronavirus. Le responsable des activités de diffusion et de programmation à hâte de retrouver les spectateurs dans les salles périgourdines.