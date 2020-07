La relance éco : l'association Coeur Vert veut battre plus fort

Philippe Lyonnet, vous êtes le directeur de la communication de l'ASSE. Quels ont été les effets du confinement et de la crise sanitaire pour l'association "Coeur Vert" ?

Les nombreuses opérations que l'on pouvait faire sur le terrain ont été suspendues ou reportées. Néanmoins, Cœur Vert a continué à vivre et a été obligé de se réinventer. On a mobilisé les supporters pendant le confinement pour recueillir des dons afin qu'ils soient redistribués à la recherche contre la Covid-19. On a demandé à nos supporters de remplir virtuellement le Stade de France, en vendant la place 1 euro. Nous avons recueilli un peu plus de 88 000 euros. Un chèque qui sera symboliquement remis ce vendredi soir sur le parvis du stade au directeur du CHU de Saint-Étienne.

Cœur Vert est dépendante de ses partenaires. Quels sont les ressorts dont dispose le club pour faire grandir l'association ?

L'ASSE est le club perçu comme celui qui défend le plus les valeurs, le plus citoyen, le plus responsable parmi les clubs professionnels français. On veut encore aller plus loin, conforter le positionnement de Cœur Vert. L’association va bénéficier d'un autre statut dans la galaxie ASSE : Cœur Vert aura une loge au stade Geoffroy-Guichard. C'est une décision prise il y a plusieurs mois, bien avant la crise sanitaire, de manière à conforter les actions que nous menons déjà auprès de jeunes en difficulté ou atteints de handicap pour leur permettre de vivre un match de manière immersive, dans une position VIP. Dans le cadre du Forum de l'Emploi, mettre en relation les jeunes entrepreneurs que l'on peut accompagner et les chefs d'entreprise qui nous soutiennent depuis plusieurs années car aujourd'hui le rôle social du club est primordial.