"La relance éco" : l'association cyclamaine au Mans embauche pour réparer des vélos

Les ateliers de Cyclamaine sont pleins depuis le 11 mai dernier, date du déconfinement. Les bénévoles et les techniciens se relaient pour faire face à la demande grandissante des sarthois d'avoir une petite reine en état de marche.

Les demandes affluent et on embauche

"Il y a une grosse effervescence à l'atelier depuis le déconfinement et l'opération coup de pouce vélo" souligne Florent André, le co-président de Cyclamaine. "Les bénévoles sont fortement mobilisés. De plus, on a recruté un salarié au mois de mai et nous avons également une autre personne en service civique. Cette dernière aura son contrat prolongé durant l'été pour faire face à la demande. On a pu embaucher ces personnes grâce au chèque de cinquante euros minimum de l'état et grâce aux ventes de vélo d'occasion. Concrètement, à l'atelier, il y a les bénévoles à l'accueil, et l'équipe de mécaniciens pour réparer les vélos. Il y a une grosse demande à venir et on souhaite aussi anticiper pour la rentrée qui est souvent un gros pic d'activité. Actuellement, il faut compter quinze jours pour avoir un rendez-vous à l'atelier".

200 vélos en 15 jours, c'est l'activité de huit mois en temps normal

Depuis le déconfinement, on a mis deux cents vélos en circulation soit en vente soit en réparation" poursuit Florent André, le co-président de Cyclamaine. "En un peu plus de quinze jours, on a réalisé l'activité que l'on fait habituellement en huit mois. C'est énorme. On a du faire des planning à l'association pour répondre au mieux aux attentes. En plus, on devrait tenir ce cap encore plusieurs semaines voire plusieurs mois. On s'attend aussi à une forte demande pour la rentrée de septembre".

Des vélos pour se promener ou aller au travail ?

Le coup de pouce vélo mis en place par l'état est pour favoriser les déplacements domicile/travail mais aujourd'hui, c'est difficile de savoir si les 200 vélos réparés par Cyclamaine vont servir à des salariés pour qu'ils aillent sur leur lieu de travail. "Nous on nous amène les vélos, et on les répare. On ne demande pas et les clients ne nous disent pas s'ils s'en serviront pour aller travailler" nous a déclaré Florent André, le co-président de Cyclamaine. "Il n'y a pas d'étude dans ce sens pour le moment".

