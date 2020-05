La relance éco : l'association des commerçants de Thionville espère "le moins de casse possible"

Les soldes débuteront bien le 26 juin au Luxembourg, la confédération luxembourgeoise du commerce maintient cette date, alors qu'en France, la date de début des soldes, initialement prévue le 24 juin pourrait être décalée à mi-juillet. La décision est attendue la semaine prochaine. Si les soldes sont repoussées ici en Moselle, la concurrence luxembourgeoise risque de faire du mal aux commerçants thionvillois car les consommateurs n'auront qu'à traverser la frontière pour en profiter. Carol Thil présidente de l'Apecet, l'association des commerçants de Thionville, s'en inquiète-t-elle ? Entretien.

Avez-vous peur de la concurrence des soldes au Luxembourg ?

Face à cette période difficile, les gens ont envie de rester autour de chez eux. Ils ont envie de jouer le jeu de la solidarité. Je ne sais pas si les gens vont se mettre à beaucoup circuler, quand on voit le respect que les gens ont de toutes les mesures qui leur sont imposées, et puis la peur d'une deuxième vague aussi, je suis plutôt confiante sur le fait qu'ils vont rester dans un certain périmètre, et qu'ils joueront aussi le jeu de la solidarité. Je pense que cela peut jouer en notre faveur. Le décalage des soldes c'est quelque chose qu'il faut certes gérer mais pour nous l'objectif reste de sauver la saison.

Le stationnement gratuit jusqu'au 30 juin, c'est un gros coup de pouce pour vous ?

Plusieurs solutions ont été évoquées par la mairie, nous avons évoqué deux heures de stationnement gratuit, ou alors des tickets pour les commerçants, mais c'était compliqué à mettre en oeuvre, comme nous sommes dans une forme de période de transition, on s'est dit que la meilleure solution était d'apporter du stationnement gratuit, jusqu'à la fin du mois de juin. Nous réfléchirons à une autre solution pour la suite. C'est un premier bon point.

Les clients sont-ils revenus nombreux dans les commerces ?

La première bonne nouvelle pour nous, ce que pendant le confinement des nouveaux clients, des clients supplémentaires sont venus dans le centre-ville de Thionville, dans les commerces de bouches restés ouverts. Depuis le déconfinement, malgré un début timide la clientèle revient dans nos magasins, où les mesures barrières sont mises en place. C'est important de rassurer les clients. Maintenant ils le sont, et on sent qu'ils avaient tous envie, jeunes comme moins jeunes, de revenir faire les magasins.

