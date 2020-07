"La relance éco" : l'association "Pain contre la faim" à la recherche de financements

L'association "Pain contre la faim" tente de remonter la pente. Pendant les trois mois de confinement, son épicerie solidaire a tourné à plein régime. En revanche, sa seconde activité, à savoir les collectes de pains invendus en vue de leur recyclage, a été stoppée net. En ce mois de juillet 2020, ce travail ne fonctionne qu'à hauteur de 70%. "Nous avons perdu 13.500€", se désole Alain Bouvet, le président de l'association "Pain contre la faim" en Sarthe. "A la fin de l'année, ce sera de l'ordre de 20.000€", ajoute-t-il. "C'est énorme". Le responsable constate que les quantités de pain invendues sont bien moindres qu'avant le printemps. "Les boulangeries, les grandes surface, les écoles et les maisons de retraite font des économies et serrent leurs budgets", remarque-t-il. "Aujourd'hui, nous n'avons pas repris notre rythme de croisière", constate Alain Bouvet.

L'emploi des personnes en réinsertion menacé

"Pain contre la faim" fait appel aux pouvoirs publics, aux collectivités mais aussi aux particuliers pour trouver les financements qui lui manquent. A la clé : le maintien ou non des 35 emplois de personnes en réinsertion qui est la raison d'être de cette association. "Le but est de continuer car ces personnes ont des problèmes. Si on arrête, elles se retrouvent dans la rue, en difficulté", s'inquiète Alain Bouvet, le président de "Pain contre la faim" en Sarthe. Outre de l'argent, l'association recherche des bénévoles pour, par exemple, tenir l'épicerie solidaire ou donner des cours de français et de mathématiques.

