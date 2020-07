La relance éco: l'association Vacances Evasion maintient un maximum de colos cet été

Vacances Evasion n'a pas eu beaucoup de temps pour s'adapter au protocole sanitaire imposé après le covid 19 dans les colonies de vacances . L'association montpelliéraine créée en 1991 travaille dans le secteur de l'animation, auprès des enfants et adolescents de 6 à 18 ans, l'année pendant les temps péri-scolaire, les mercredis et vacances scolaires dans les centres aérés de Jacou et de Vendargues, elle propose également plusieurs séjours à thème en France et à l'étranger pendant les grandes vacances .

Pendant le confinement, les 50 animateurs de l' association se sont retrouvés sans travail. A la sortie, la reprise a été progressive, " entre l'économique et le service, même s'il y avait très peu d'enfants inscrits les premiers temps, on a choisi d être présent, explique Jean Marc Mahé, le directeur de Vacances Evasion.

L' association a essayé de maintenir un maximum de ces séjours de vacances, elle a du annuler ceux à l'étranger, en Espagne notamment. " C'est difficile de dire qu'on a passé le creux de la vague aujourd'hui, renchérit Jean Marc Mahé ," le principe c'est que l'été fonctionne sans pénaliser la structure , il ne sera pas a la hauteur de ce qu'on fait chaque année, il représente 70% de nos rentrées financières de l'année."