La relance éco : l'Atelier 9 se lance sur internet à Angoulême

À Angoulême, Atelier 9 est un pôle économique de l'association de régie urbaine (ARU). Cette association forme des salariés en insertion professionnelle. Elle récupère et transforme des objets dans une démarche d'économie sociale et solidaire, et elle vend maintenant en ligne sur Internet.

La vente en ligne, c'est le nouveau credo d'Atelier 9. Le président de l'ARU d'Angoulême, Victor Kerriguy a des objectifs précis pour ce site internet. "C'est pour promouvoir son action, pour promouvoir sa production, pour promouvoir aussi les valeurs qui animent évidemment la Régie et la création de l'Atelier 9. Sur ce point-là, j'ai envie de dire il y a deux volets, qui sont pour nous d'égale importance. _Il y a la question de l'insertion, avec toute la dimension environnemental. Il s'agissait aussi de donner de la visibilité, tant pour des raisons économiques_, mais aussi des raisons de vie et de philosophie et de valeur de notre démarche", explique-t-il.

La crise sanitaire n'est pas un déclencheur

La crise sanitaire et le confinement n'ont aucune incidence sur ce projet. " C'est une démarche qu'on avait déjà entreprise avant le confinement. On avait déjà commencé à rechercher des partenariats et des outil, mais qui s'inscrivent aussi dans cette démarche. C'est pour ça que nous sommes passés par la plateforme Label Emmaüs, qui est une plateforme de dimension nationale. On avait déjà fait la démarche et j'ai envie de vous dire, à la limite, que la Covid a un peu retardé le lancement de cette action", regrette le président de l'ARU.

La Covid a permis une petite nouveauté : la fabrication de masques. "La covid est arrivée et là, il y a eu des besoins d'utilité publique. Il a fallu agir très rapidement. On a eu des commandes, évidemment, de la préfecture, mais certaines entreprises aussi qui ont souhaité nous faire travailler dans ce cadre-là", ajoute Victor Kerriguy.

L'Atelier 9 a tout de même eu près de 50 % de perte d'activité. La crise sanitaire a bien eu un impact sur l'association, notamment financier. Ces conséquences n'ont pas été au point de mettre en péril la structure.