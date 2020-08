La relance éco: l'avenir est incertain pour la salle de spectacle du Tube-Les Bourdaines à Seignosse

Entre annulation et report de spectacles, à la salle du Tube-Les Bourdaines à Seignosse on craint le pire pour l'avenir.

Little Sunset #2 au Tube-Les Bourdaines à Seignosse

Inquiétude fondée à la salle du Tube-Les Bourdaines à Seignosse. Depuis le mois de mars il a fallu déprogrammer des évènements, en reporter. Ce qui sauve la structure c'est sa terrasse qui permet l'organisation de concerts en plein air mais faute de protocole sanitaire clair de réouverture difficile d'entrevoir l'avenir. "Financièrement c'est très difficile pour la salle" confie la directrice Clarisse Fontaine qui a reçu le soutien d'acteurs locaux comme la commune de Seignosse et qui salue également l'encouragement du public au rendez vous pour les évènements organisés en extérieur dans l'été. Est-ce que tout cela suffira? Il semble que non, le Tube-Les Bourdaines a tout déprogrammer jusqu'à début novembre mais d'ici là, sans ouverture possible, la direction craint le pire pour les mois à venir.

Une programmation dès le mois de novembre qui fait rêver

Si la salle du Tube-Les bourdaines parvient à rouvrir, vous serez certainement séduits par sa programmation avec le 7 novembre Yannick Noah, Deluxe le 12 novembre, puis en 2021 Elie Sémoun le 31 janvier, Ibrahim Maalouf le 7 avril, ... programmation complète à retrouver ici.

