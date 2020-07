"La relance éco" : le directeur de l'école Cirqu'onflexe à Amiens, espère repartir du bon pied en septembre

Les stages d'été ont pu reprendre au début du mois à l'école de cirque Cirqu'onflexe à Amiens. En raison des mesures liées à l'épidémie de coronavirus, cette année, le nombre d'enfants est limité à 40 par jour. Les groupes d'âges sont séparés et n'utilisent pas le même matériel.

Michaël Guerin, directeur de l'école Cirqu'onflexe Copier

Les stages sont prévus jusqu'à la fin du mois d'août, il faut s'inscrire sur le site internet de l'école.

Après une fermeture en mars, un salarié licencié et 85 000 euros de pertes, Michaël Guerin, alias Docteur Micky au CHU d'Amiens, et les neuf employés avaient hâte de reprendre le travail.

Les enfants ne tenaient plus en place non plus. Joseph et Iris ont 12 ans, viennent depuis plusieurs années faire des roues et saltos du côté de l'école Cirqu'onflexe. Ils étaient ravis de revenir pour leur stage d'été.

Joseph et Iris ravis de retrouver l'école de cirque pour l'été Copier

Michaël Guerin, directeur de l'école et clown à l'hôpital

Pendant le confinement, Michaël Guerin et ses salariés étaient en chômage partiel. Autre coup dur pour lui, l'arrêt de ses visites aux enfants hospitalisés au CHU d'Amiens. Elles n'ont pas encore pu reprendre.

Depuis 13 ans, il interprète le rôle du Dr. Micky, un clown qui vient distraire et égayer le quotidien des enfants malades. Cela fait plus de quatre mois qu'il ne peut plus le faire et le manque commence à se faire ressentir pour lui et les enfants.

Michaël Guerin, connu sous le nom de Dr Micky au CHU d'Amiens Copier

En parallèle de ces activités, Michaël Guerin va publier un livre, "RegardS". Un ouvrage qui comporte 70 pages de photos d'enfants qui ont reçu la visite du Dr. Micky.

Il est déjà possible de précommander le livre ici et sur le Facebook de Dr. Micky. Les fonds serviront à financer l'impression du livre. Les 50 premières personnes auront un exemplaire dédicacé.