La relance éco : l'école de commerce Skema Business School repense sa rentrée

L'école de commerce Skema Business School, avec ses sept campus à travers le monde, dont un à Sophia Antipolis, a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire du coronavirus. Depuis deux mois, tous ses étudiants sont en télétravail. Et le système devrait perdurer pour la rentrée prochaine.

Imaginez un peu. Sept campus installés sur les cinq continents. Plus de 8 000 étudiants en tout, parmi lesquels 120 nationalités. Et puis une pandémie mondiale. Depuis deux mois, l'école de commerce Skema Business School, dont l'un des campus est installé à Sophia Antipolis, est totalement paralysée par la crise sanitaire du coronavirus. Tous ses étudiants sont obligés de suivre les cours à distance, et de réaliser les examens depuis chez eux.

Tous les sites ont fermé les uns après les autres. À commencer par celui de Suzhou, en Chine, à moins de 800 kilomètres de Wuhan, le foyer épidémique du Covid-19. Sacha, Monégasque de 22 ans, y étudiait au tout début de l'épidémie. "Il y a eu une première vague où l'école ne nous a pas fortement recommandé de rentrer en France", détaille-t-il. "Et puis, deux jours après, tous les étudiants ont voulu partir et on nous a fait comprendre que c'était vraiment ce qu'il fallait faire."

C'était exactement la même chose que sur le campus, mais en ligne.

Candice, elle, n'a pas pu rentrer aussi vite. La jeune femme de 22 ans, qui a fait sa troisième année de licence à Sophia Antipolis, était en semestre d'échange au campus de Belo Horizonte, au Brésil. À cause de la fermeture des frontières françaises, elle n'a pas pu prendre un vol avant le 4 mai. En attendant, elle a suivi les cours depuis son appartement brésilien.

"C'était exactement la même chose que sur le campus, mais en ligne", explique-t-elle. "Même pour nos travaux de groupe, on pouvait s'isoler dans une classe virtuelle à part."

Dix fois moins de départs prévus

Un dispositif numérique qui a été déployé en seulement quelques jours. De quoi donner des idées pour la suite à Alice Guilhon, directrice générale de Skema Business School. "On réfléchit déjà à reprendre une part de télétravail à la rentrée", dit-elle. "Rien que sur le campus de Nice, on a un amphithéâtre avec 600 places. Pour respecter les distanciations sociales, on devra condamner un siège sur deux. 300 élèves devront donc suivre les cours depuis un autre endroit."

Reste une inconnue : les étudiants seront-ils encore prêts à étudier dans des campus à l'étranger, au lendemain d'une épidémie mondiale ? En tout cas, pour le mois de septembre, le nombre d'échanges internationaux a drastiquement chuté. "On en est à 250 étudiants prêts à partir", affirme Alice Guilhon.

"D'habitude, on est entre 2 000 et 2 500. Du coup, on va devoir s'occuper de beaucoup plus d'étudiants restés à Nice", continue la directrice générale. "Mais à partir de janvier, je pense que la demande pour les programmes internationaux va de nouveau exploser."