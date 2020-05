La relance éco : l'enseigne nordiste de prêt-à-porter Kiabi rouvre tous ses magasins

Kiabi, la chaîne de prêt-à-porter nordiste dont le siège social se situe à Hem, près de Villeneuve-d'Ascq a rouvert lundi partout en France ses 350 magasins après deux mois de confinement. La société avait dès le début du confinement travaillé à un plan de reprise de telle sorte qu’elle pouvait dégainer très vite.

Distanciation sociale respectée

Dès la semaine dernière, les équipes ont fait un tour de leurs magasins qui font entre 1600 et 3000 m². Elles ont vérifié que tout était opérationnel telle que les caisses par exemple. Le marquage de distanciation a été scotché au sol. Il est plus visible au niveau des caisses et un sens de circulation a été fléché de telle manière que les clients ne se croisent pas.

Un poste de filtreur a été créé à l’entrée : une personne qui d’une part explique les gestes barrières, propose des masques si les gens n’en ont pas et du gel hydroalcoolique. Et surtout, elle veille à ce qu’il n’y ait pas plus d'une personne pour 5 m², soit entre 30 et 100 clients selon les magasins.

A l’intérieur pas d’essayage possible, les cabines ont toutes été fermées. Une caisse sur deux seulement est ouverte pour maintenir de la distanciation.

Pas de ruée massive

A l’ouverture, ce lundi, il y avait du monde mais ça s’est estompé au fur et à mesure de la journée. Au final, on peut dire que ça n’a pas été la foule des grands jours. Et surtout selon Youssouf Camara, directeur opérationnel Nord-Ouest, le temps de présence des clients en magasin a été réduit.

Ces derniers semblaient savoir exactement ce qu’ils venaient chercher. C’était un shopping de besoin et non pas une flânerie. Concernant les achats, ce sont les vêtements pour enfants et pour bébé qui ont été les plus prisés. Pour les adultes : des accessoires, chaussettes et sous vêtements.

Ce qui est sûr c’est que la problématique de l’enseigne, comme du commerce en général, va être de faire revenir les clients en magasin, et pour cela Youssouf Camara le sait bien, il faut que les clients soient rassurés sur la sécurité notamment sanitaire. Pour ce faire, la chaîne a réussi à maintenir le contact pendant cette période de confinement.

Ne pas se faire oublier des clients

Kiabi a notamment développé cette solution du click and drive. Tout s'est fait sans contact, depuis la commande et le paiement par internet jusqu’à la livraison directement sur le parking. Elle a testé cela à partir du 24 avril et dans huit magasins, un service mis en place en à peine deux semaines.

L'initiative a plutôt bien marché et a tout de même attiré une centaine de clients par jour, obligeant Kiabi à étendre les plages horaires de livraison. Tellement prometteur que l’enseigne le déploie dans tout son réseau, dès lundi prochain.

